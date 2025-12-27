ودياً.. يد العراق تخسر أمام قطر في الدوحة

شفق نيوز- الدوحة

خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم السبت، أمام نظيره القطري بنتيجة 23-33 في لقاء ودي جرى في العاصمة القطرية الدوحة.

واقيمت المباراة ضمن استعدادات المنتخب العراقي للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين، المقرر إقامتها في الكويت مطلع العام المقبل.

وسيخوض منتخب العراق مواجهة أخرى مع نظيره القطري في الدوحة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

يُذكر أن المنتخب العراقي لكرة اليد، كان قد أجرى مؤخراً معسكراً تدريبياً داخلياً في محافظة النجف مطلع هذا الشهر، كما وصل إلى قطر يوم أمس الجمعة.