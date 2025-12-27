ودياً.. يد العراق تلاعب قطر في الدوحة استعداداً للبطولة الآسيوية

شفق نيوز- الدوحة

يخوض المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم السبت، أولى مبارياته الودية أمام نظيره المنتخب القطري.

وتقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة الرابعة عصراً.

وقال حسام عبد الرضا، المنسق الإعلامي لمنتخب اليد، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيخوض اليوم أول مباراة تجريبية له ضمن معسكره التدريبي الحالي المقام في قطر.

وأضاف أن المعسكر التدريبي وخوض المباريات التجريبية يأتيان ضمن استعدادات المنتخب للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين، المقرر إقامتها في الكويت مطلع العام المقبل، مبيناً أن المباراتين تعودان بالفائدة على لاعبي المنتخب من خلال الاحتكاك، ولا سيما أن منتخب قطر يعد من المنتخبات المتطورة في كرة اليد.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي سيخوض مواجهة أخرى مع نظيره القطري في الدوحة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

يُذكر أن المنتخب العراقي لكرة اليد، كان قد أجرى مؤخراً معسكراً تدريبياً داخلياً في محافظة النجف مطلع هذا الشهر، كما وصل إلى قطر يوم أمس الجمعة وأجرى مساء أمس أول وحدة تدريبية هناك استعداداً للبطولة الآسيوية المقبلة.