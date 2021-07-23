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ودياً.. ناشئو العراق يفوزون على بوتيف البلغاري

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-23T20:14:42+0000
ودياً.. ناشئو العراق يفوزون على بوتيف البلغاري

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني العراقي للناشئين للكرة الطائرة فوزا مستحقا، يوم الجمعة، في مباراته التجريبية الثانية في معسكره المقام في بلغاريا على حساب نادي بوتيف البلغاري الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

وذكر مساعد المدرب احسان الجبوري لوكالة شفق نيوز، أن "الجهاز الفني واللاعبين تداركوا الاخطاء التي حدثت في المباراة الاولى وتجاوزها خلال هذه المباراة وتقديم مستويات جيدة".

وابدى الجبوري "رضاه عن اللاعبين في تقليلهم للاخطاء التي رافقتهم في المباريات السابقة واختتم حديثة نحاول قدر الامكان الاستفاده من هذه المباريات التجريبية لوضع الخطط المناسبة للفريق خلال مشاركته العربية القادمة في تونس للفترة من الخامس ولغاية السادس عشر من شهر اب المقبل".

وكان المنتخب قد خسر امس مباراته التجريبية الاولى امام نادي بوتيف البلغاري الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بشوط مقابل ثلاثة .

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