ودياً.. نادي الثورة العراقي يفوز على سرنتج الإيراني في المصارعة الرومانية

شفق نيوز- طهران

خاض فريق نادي الثورة العراقي للمصارعة الرومانية، يوم الجمعة، مباراة ودية بنتيجة 6-4 بعد تغلبه على منتخب محافظة سرنتج الإيرانية التي يقيم فيها معسكره التدريبي.

وجاءت استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة الأندية العربية بالمصارعة المقررة إقامتها في جمهورية مصر العربية الشهر المقبل.

وقال مدرب الفريق شوقي فرح، لوكالة شفق نيوز، إن "الفوز على منتخب سرنتج يُعد مؤشراً إيجابياً على جاهزية اللاعبين، ويعكس ثمرة الجهود المبذولة في المعسكر التدريبي"، مؤكداً أن "الفريق يخوض وحدات تدريبية مكثفة ومباريات تجريبية بهدف رفع المستوى البدني والفني قبل خوض غمار البطولة العربية".

وأضاف أن "المعسكر في إيران يُعد فرصة مهمة لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق، واكتساب خبرة من خلال مواجهة مدارس تدريبية مختلفة، ما يعزز من فرص المنافسة بقوة في البطولة المقبلة".