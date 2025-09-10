ودياً.. منتخب صالات العراق يواجه البحرين اليوم

شفق نيوز- المنامة

يخوض المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الاربعاء، مباراة دولية ودية امام نظيره البحريني استعدادا لتصفيات اسيا المقررة في السعودية الشهر الجاري.

وستقام المباراة مساء اليوم، في صالة نادي الرفاع بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث تأتي مباراة ضمن إطار استعداداته لتصفيات كأس آسيا ، وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية للمدة من 20 ولغاية 24 أيلول/سبتمبر الجاري.

وسيخوض المنتخب العراقي التصفيات الاسيوية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية البلد المضيف، والصين تايبيه، وباكستان.

وكان المنتخب العراقي لكرة الصالات تغلب في الودية الأولى على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التجريبية الأولى التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي في صالة نادي الرفاع بالعاصمة المنامة.

ويشارك في التصفيات الاسيوية 31 منتخباً، تم توزيعها على ثماني مجموعات، سبع منها تضم أربعة منتخبات، ومجموعة واحدة تضم ثلاثة منتخبات.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على منتخب الإمارات خلال معسكره التدريبي الأول الذي اقيم في الامارات بالمباراة الأولى 3-2، وخسر الثانية 2-1، قبل التوجه إلى البحرين لخوض مباراتين وديتين استعداداً للتصفيات.

وتضم قائمة المنتخب العراقي 19 لاعباً هم "حارث سعد، طارق زياد، حيدر مجيد، مهند عبدالهادي، مصطفى إحسان، محب الدين جمعة، حيدر صافي، سالم فيصل، سالم كاظم، صهيب وليد، حسين أحمد، عمر سبتي، إبراهيم أحمد، علي شهاب، غيث رياض، حامد علاء، محمد رعد، علي محسن، ووليد خالد".