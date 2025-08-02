ودياً.. منتخب شباب العراق يفوز على رديف الميناء بالبصرة

شفق نيوز– البصرة

تغلب منتخب شباب العراق، مساء السبت، في أول مباراة استعدادية له على رديف فريق الميناء بهدف واحد دون رد في مباراة ودية استعداداً لبطولة كأس الخليج للشباب.

وجرت المباراة مساء اليوم، في الملعب الثانوي للمدينة الرياضية في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب عباس كاطع.

وتعد المباراة هي التجريبية الأولى لمنتخب الشباب بقيادة المدرب أحمد صلاح.

وتأتي المباراة ضمن إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت (20 عاماً) والتي تقام في مدينة أبها السعودية للفترة من 28 آب وحتى 9 أيلول المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الخليج، منتخب العراق للشباب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان والبحرين ومصر، حيث ستمثل البطولة الاختبار الأول لمدرب منتخب "ليوث الرافدين".