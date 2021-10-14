ودياً.. منتخب شباب العراق يخسر أمام رديف الإفريقي التونسي

شفق نيوز/ خسرَ منتخبُ الشباب أمام فريق رديف الإفريقي التونسي بهدفين من دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الخميس على ملعب المنزه الدوليّ ضمن معسكره التدريبي المقام في تونس.

ودخلَ منتخب الشباب الشوط الأول بتشكيلةٍ جلّها من اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة.

وأجرى مدرب المنتخب عماد محمد تغييرات عديدة في الشوط الثاني الذي شارك فيه أغلب عناصر الفريق من أجل تقليل الفوارق الفنية بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء، واكتساب الخبرة اللازمة بمواجهة فريقٍ قوي يمتلك لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة.