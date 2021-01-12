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ودياً.. ليوث الرافدين يتعادلون أمام الكرخ

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-12T19:59:36+0000
ودياً.. ليوث الرافدين يتعادلون أمام الكرخ

شفق نيوز/ تعادلَ منتخب ناشئي العراق أمام فريق الكرخ الأول بهدف لكليهما يوم الثلاثاء في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الساحر احمد راضي.

واحرزَ هدف منتخب الناشئين اللاعب عبدالله احمد، ولفريق الكرخ تقي فلاح.

وأشادَ مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، بالأداء الفني المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب في أول مباراة أمام فرق الدوري الممتاز، بعد أن خاض قبلها مباريات قوية مع فرق الدرجة الأولى.

وأبدى محمد قناعته الكبيرة بالمستوى المتطور والأداء المتصاعد للاعبي منتخب الناشئين، مؤكداََ في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه عمل على إشراك أكثر عدد من عناصر الفريق لتحقيق الاستفادة القصوى من مواجهة فريق متميز بقيمة الكرخ.

واختتمَ مدرب منتخب الناشئين بالقول إن "ليوث الرافدين يواصلون تدريباتهم بشكلٍ متواصل من أجل تحقيق الانسجام بين المجموعة ورفع الجانب البدني للاعبين، مع التأكيد على ان خوض مباراة ودية أسبوعية أمام فرق الدوري الممتاز او الدرجة الاولى يمنح الجهاز الفني رؤية فنية أفضل عن اللاعبين".

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