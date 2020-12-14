ودياً.. شباب العراق يتعادل مع أمانة بغداد بهدفين

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق للشباب لكرة القدم أمام فريق أمانة بغداد (الأول) بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم الاثنين على ملعب أمانة بغداد.

وتأتي هذه المباراة الودية لمنتخب الشباب ضمن تحضيراته لمباراتي منتخب لبنان الأولمبي الوديتين اللتين ستقامان في كربلاء بداية الشهر المقبل ضمن استعداداته لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في مطلع آذار المقبل في أوزبكستان.

وأشركَ الملاك التدريبي لمنتخب الشباب جميع لاعبي المنتخب، فيما تمت مشاركة لاعبين جدد من فريقي نفط البصرة والميناء في الظهور الأول لهم مع ليوث الرافدين، من أجل الإطلاع على مستوياتهم الفنية.

وسجلَ أهداف منتخبنا الوطني للشباب اللاعبان حسين عبدالله ومنتظر محمد جبر، فيما سجل هدفي أمانة بغداد اللاعبان مصطفى كريم ومصطفى هاني.

ومن المؤمل أن يخوض منتخبنا الوطني للشباب مباراة ودية ثانية مع أحد أندية دوري الكرة الممتاز يوم السبت المقبل.