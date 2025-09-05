ودياً.. خسارة النجف أمام ذوب آهن الإيراني وفوز نفط ميسان وتعادل الموصل

شفق نيوز- بغداد

شهدت ملاعب العراق وإيران، اليوم الجمعة، أربع مباريات ودية ضمن استعدادات الأندية لموسم دوري نجوم العراق والدوري الممتاز.

وخسر فريق النجف ودياً أمام ذوب آهن الإيراني بنتيجة 0-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الإيراني ضمن معسكر النجف التدريبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل ذوب آهن هدف الفوز في الشوط الثاني.

وفي مباراة ثانية أُقيمت في أربيل، تغلب نفط ميسان على ديالى بهدف دون رد، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة دوري نجوم العراق في 13 أيلول الجاري بمشاركة 20 نادياً.

كما تعادل نادي دهوك مع ضيفه الموصل سلبياً من دون أهداف في لقاء ودي ثالث استعداداً للدوري.

وفي سياق آخر، حقق نادي الاتصالات فوزاً كبيراً على بيشمركة بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.