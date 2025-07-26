ودياً.. الأولمبي العراقي يخسر في أولى تجاربه التحضيرية لتصفيات آسيا

شفق نيوز- تونس

استهل المنتخب الأولمبي العراقي معسكره التحضيري في تونس، بخسارة ودية أمام فريق شبيبة القيروان التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت على ملعب مجمع عين دراهم.

واشرك المدرب عماد محمد جميع اللاعبين على شكل دفعتين لاختبار جاهزية اللاعبين وتقييم مستوياتهم البدنية قبل الاستحقاق القاري.

وتُعد هذه المواجهة التجريبية الأولى ضمن برنامج الإعداد لخوض تصفيات كأس آسيا المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل في كمبوديا.

ووقع منتخب العراق الأولمبي في المجموعة السابعة من تصفيات آسيا إلى جانب كمبوديا وعمان وباكستان، وتنطلق التصفيات للفترة من 1 ولغاية 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان المدرب عماد محمد، قد اختار 26 لاعباً لمعسكر تونس هم كل من: حسين حسن، ليث ساجد، رضا عبد العزيز لحراسة المرمى، وكاظم رعد، عباس عدنان، حسين فاهم، سجاد محمد فاضل، علي صادق، حيدر حمد، أموري فيصل، أحمد عايد، حيدر عبد الكريم، مصطفى نواف، ذو الفقار يونس، عمر عبد مجباس، حسن عماد، قاسم محمد، علي مخلد، عبد الرزاق قاسم، كرار علي، حسن خالد، سجاد محمد مهدي، عباس عادل، مسلم موسى، مصطفى قابيل، علي جاسم.