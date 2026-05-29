ودياً.. المنتخب العراقي يقتنص الفوز من أندورا بهدف وحيد

شفق نيوز- مدريد

حقق المنتخب العراقي فوزه الأول ضمن مبارياته التجريبية في إسبانيا، بعدما تغلب على منتخب أندورا بنتيجة 1-0.

وجرت المباراة على ملعب "مونتيليفي" في مدينة جيرونا الإسبانية عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل، سجله علي يوسف في الدقيقة 20.

وحافظ المنتخب العراقي على تقدمه خلال الشوط الثاني حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز العراق بهدف نظيف على أندورا.

وقدم المنتخب العراقي مستوى متوسطاً، إذ كان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وأضاع فرص سهلة، قبل أن يتراجع أداؤه في الشوط الثاني، لا سيما في الربع الأخير من المباراة.

كما هدد منتخب أندورا مرمى العراق في أكثر من مناسبة، لولا يقظة حارس المرمى، في المقابل، أهدر لاعبو العراق فرصاً عدة بسبب التسرع وسوء التصرف أمام المرمى.

ويواصل المنتخب العراقي معسكره التدريبي في مدينة جيرونا الإسبانية استعداداً لبطولة كأس العالم المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تنطلق يوم 11 من شهر حزيران المقبل.

وسيخوض المنتخب العراقي مباراته الثانية في مدينة لاكورونيا الإسبانية أمام نظيره الإسباني يوم 4 حزيران، قبل أن يشد الرحال إلى الولايات المتحدة استعداداً لخوض مباراته الودية الثالثة أمام فنزويلا يوم 10 حزيران، والتي ستكون الأخيرة قبل دخوله منافسات كأس العالم 2026.