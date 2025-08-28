وديا.. الكرمة العراقي يحقق الفوز بثلاثية على الهلال التونسي
2025-08-28T19:57:54+00:00
شفق نيوز- بغداد
تمكن فريق نادي الكرمة لكرة القدم، يوم الخميس،
من تحقيق الفوز على فريق "الهلال الرياضي مساكن" التونسي بنتيجه 3-1
ودياً.
وجرت المباراة مساء، ضمن استعدادات فريق الكرمة
لمعسكره التدريبي المقام في تونس.
وسجل اهداف مباراة اليوم كل من: هلو فائق
وعبدالله ستار ويوسف أماروا، وكان الكرمة تعادل مع فريق حمام الأنف والتي انتهت
بالتعادل 3-3 في اولى مواجهاته الودية، وحقق الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي
1-0 في ثاني مبارياتهِ الودية.
وتعادل ايجابيا 1-1 أمام فريق الملعب التونسي
في ثالث مبارياتهِ الودية في المعسكر الخارجي.