وديا.. الكرمة العراقي يحقق الفوز بثلاثية على الهلال التونسي

شفق نيوز- بغداد

تمكن فريق نادي الكرمة لكرة القدم، يوم الخميس، من تحقيق الفوز على فريق "الهلال الرياضي مساكن" التونسي بنتيجه 3-1 ودياً.

وجرت المباراة مساء، ضمن استعدادات فريق الكرمة لمعسكره التدريبي المقام في تونس.

وسجل اهداف مباراة اليوم كل من: هلو فائق وعبدالله ستار ويوسف أماروا، وكان الكرمة تعادل مع فريق حمام الأنف والتي انتهت بالتعادل 3-3 في اولى مواجهاته الودية، وحقق الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي 1-0 في ثاني مبارياتهِ الودية.

وتعادل ايجابيا 1-1 أمام فريق الملعب التونسي في ثالث مبارياتهِ الودية في المعسكر الخارجي.