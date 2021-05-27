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ودياً.. القوة الجوية يخسر أمام الحدود

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-27T19:52:34+0000
ودياً.. القوة الجوية يخسر أمام الحدود

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية من ضيفه الحدود بثلاثة اهداف لهدف واحد في لقاء ودي جرت احداثه على ملعب نادي القوة الجوية يوم الخميس ضمن استعدادات الفريقين لدور الثمانية من بطولة كأس العراق.

الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي من دون اهداف. وفي الشوط الثاني تمكن الحدود من تسجيل هدفين عن طريق كل من عبد الله كوفي و محمد الباقر بعدها قلص المحترف جيفرسون كولازوس النتيجة بتسجيله هدف الصقور الوحيد من ضربة جزاء.

لكن فريق الحدود أضاف الهدف الثالث عن طريق اللاعب منار طه من ضربة جزاء. 

وأجرى الكادر التدريبي العديد من التغييرات حيث اشرك كل من حمادي احمد وجيفرسون ومحمد زامل وسيف كريم وميثم وعد ومحمد جمعة والحارس سيف كريم في محاولة لجعل اللاعبين في اجواء المباريات بعد التوقف الإجباري لجميع الفرق في مسابقة الدوري الممتاز.

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