ودياً.. الغراف يكتسح "المصريون" وزاخو يخسر أمام آمد التركي

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الغراف العراقي، فوزاً كبيراً على نظيره “المصريون” المصري بنتيجة (5-0)، في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في مصر، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وسجل أهداف الغراف كل من شريف عبد الكاظم هدفين، إلى جانب تايو أبيودون، ومقتدى سعد، وعبد الله فيصل.

وكان الغراف قد افتتح مبارياته الودية بالفوز على أمانة بغداد بهدف دون مقابل، فيما أنهى منافسات الموسم الماضي من دوري نجوم العراق بالمركز الرابع عشر برصيد 44 نقطة.

وفي مباراة ودية أخرى أقيمت في تركيا، خسر فريق زاخو أمام نظيره آمد سبور التركي بهدف دون رد، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد.

وفي أربيل، حقق فريق الميناء فوزاً على نفط ميسان في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وكان نفط ميسان قد تعادل في مباراته الودية الأولى أمام فريق الكهرباء بنتيجة (1-1)، فيما يواصل الفريقان تدريباتهما في أربيل استعداداً للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027 في الرابع عشر من شهر آب المقبل.