سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ودياً.. العراق يفوز على أوغندا بهدف وحيد

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-21T17:04:46+0000
ودياً.. العراق يفوز على أوغندا بهدف وحيد

ودياً.. العراق يفوز على أوغندا بهدف وحيد 

related

اغري وقيصري يجهزان المنتخب العراقي في وديتين قبل لقاء كوريا الجنوبية

Date: 2021-08-19 19:06:49
اغري وقيصري يجهزان المنتخب العراقي في وديتين قبل لقاء كوريا الجنوبية

المنتخب العراقي يلاعب النيبال تحضيراً للتصفيات المزدوجة

Date: 2021-04-26 09:57:10
المنتخب العراقي يلاعب النيبال تحضيراً للتصفيات المزدوجة

نور صبري يدعو لتسمية "فيسبوك" مدربا للمنتخب العراقي

Date: 2021-11-13 10:55:11
نور صبري يدعو لتسمية "فيسبوك" مدربا للمنتخب العراقي

المنتخب العراقي لكرة القدم يغادرُ إلى دبي لملاقاة الإمارات ودياً

Date: 2021-01-07 07:38:52
المنتخب العراقي لكرة القدم يغادرُ إلى دبي لملاقاة الإمارات ودياً

كشف آخر تطورات إصابة نجم المنتخب العراقي "ميمي"

Date: 2021-10-22 09:58:26
كشف آخر تطورات إصابة نجم المنتخب العراقي "ميمي"

نجوم عراقيون يهاجمون كاتانيتش بعد الخسارة أمام إيران: المرحلة المقبلة صعبة

Date: 2021-06-16 07:21:57
نجوم عراقيون يهاجمون كاتانيتش بعد الخسارة أمام إيران: المرحلة المقبلة صعبة

الاتحاد العراقي يضع خريطة طريق لإعداد المنتخب قبل لقاء إيران ولبنان

Date: 2021-12-22 18:46:56
الاتحاد العراقي يضع خريطة طريق لإعداد المنتخب قبل لقاء إيران ولبنان

المنتخب العراقي يغادر الى قطر استعداداً للقاء سوريا وكوريا الجنوبية

Date: 2021-11-07 06:30:08
المنتخب العراقي يغادر الى قطر استعداداً للقاء سوريا وكوريا الجنوبية