وداع عراقي مزدوج في رفع الأثقال والكاراتيه بدورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

ودع اللاعبان العراقيان، الرباع ليث الجيلاوي، والكاراتيه يوسف سلام، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات دورة التضامن الإسلامي الجارية في السعودية من دون تحقيق نتيجة إيجابية.

وأخفق الرباع ليث الجيلاوي في منافسات فعاليتي الخطف والنتر لرفع الأثقال.

كما خسر يوسف سلام منافسات التضامن الإسلامي أمام نظيره الجزائري في دور نص نهائي منافسات الكاراتيه.

وما زال العراق لم يحصد سوى ميدالية برونزية حصدها الملاكم العراقي علي قاسم بوزن 65 كغم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية.