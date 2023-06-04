وداع عاطفي بين بنزيما وجماهير ريال مدريد

ودع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، جماهير الميرنجي خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليجا.

وخرج بنزيما بعدما سجل هدف التعادل للميرنجي من ركلة جزاء في الدقيقة 72، حيث أشرك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، الكراوتي لوكا مودريتش بدلا منه.

ووقفت جماهير الملكي لتحية بنزيما الذي رد لهم التحية في لحظات عاطفية، وكان في استقباله أنشيلوتي الذي احتضنه، علاوة على دكة بدلاء ريال مدريد التي ودعته بحرارة.

وأعلن الميرنجي في بيان رسمي اليوم الأحد، رحيل بنزيما عن الفريق، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في "سانتياجو بيرنابيو".

وذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن بنزيما (35 عاما) توصل إلى "اتفاق رسمي" مع اتحاد جدة، للعب في صفوفه لموسمين مقبلين.