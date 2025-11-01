وداعاً لـ"البوكسينغ دي" في البريمير ليغ

شفق نيوز- متابعة

أرجعت رابطة الدوري الإنجليزي السبب في تقليص عدد مباريات فترة أعياد الميلاد، إلى زيادة عدد مباريات الأندية في البطولات القارية، مما أثر على تقليد مهم في الكرة الإنجليزية.

وستقام مباراة واحدة فقط يوم 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتجمع بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وفي العام الماضي أقيمت 8 مباريات في نفس اليوم.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي، الجمعة، أن زيادة عدد الأندية وتغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا، قدم تحديات عديدة.

وقالت إنه مع قلة عطلات نهاية الأسبوع فإن الرابطة مقيدة بمواعيد تلك المباريات، واسترجعت الرابطة أحداث العام الماضي حيث تم اتخاذ ترتيبات سابقة لمراعاة مصالح الأندية التي تخوض مباريات في بطولات قارية في فترة الأعياد.

وأوضحت أنها ستقدم الضمانات اللازمة لإقامة المزيد من المباريات في نفس الموعد بعام 2026، حيث سيوافق ذلك يوم السبت.