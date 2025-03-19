وجّه رسالة للجماهير العراقية.. كاساس عشية مواجهة الكويت: نأمل الفوز بالنقاط الثلاث

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، مساء اليوم الأربعاء، أن مباراة الغد مع الكويت مهمة للتأهل للتصفيات، مبيناً أن منتخب الكويت كان له أداءً جيداً في بطولة الخليج الماضية ويتمتع بدفاع جيد، فيما وجّه رسالة إلى الجماهير العراقية.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا جاهز للمباراة أمام الكويت، لكن نحن بحاجة إلى الهدوء لتحقيق الفوز، وسنسعى في مباراة يوم غد أن نضغط لتحقيق الانتصار على أرض البصرة وإسعاد الجمهور العراقي الذي ينتظر الفوز".

وأشار مدرب المنتخب العراقي، إلى أن "مشاركة اللاعبين مع أنديتهم شيء مهم جداً، خاصة إننا عانينا من هذا الشيء سابقاً، لكن الآن لا نعاني منه بسبب مشاركتهم المستمرة".

وأكد، أن "النقاط الثلاث مهمة بالنسبة للفريق العراقي في مشواره المونديالي، وثقتنا عالية بلاعبينا، وأنهم على قدر المسؤولية"، مؤكداً "جاهزية مهاجم المنتخب العراقي (أيمن حسين) وقد شارك بالتدريبات كاملة".

وأشار إلى أن "فريق الكويت يمتلك أسماءً جيدة، لكن لا يهمني إذا كان هناك غيابات في منتخبهم، فأنا أهتم بفريقي ومستواه فقط".

ودعا كاساس، الجماهير العراقية، إلى "الحضور والتشجيع غداً من الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة"، مبيناً "إننا في هذا اللحظة نفكر في مباراة الكويت فقط، وبعدها سوف نفكر في مباراة فلسطين، والوقت ما زال مبكراً للحديث عن لقاء فلسطين".

وفي المؤتمر نفسه، قال لاعب المنتخب العراقي، زيدان إقبال، إن "مباراة الغد مهمة، ونأمل الفوز بثلاث نقاط، وجميع اللاعبين يعلمون أن المنتخب لم يلعب في كأس العالم منذ 40 عاماً".

أما مدرب المنتخب الكويتي، خوان بيتزي، فقد اعتبر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، أن "مباراة الغد ستكون صعبة لكلا الطرفين، ولدينا بعض الغيابات في الفريق، لكننا نمتلك البديل المناسب وبالمستوى المطلوب لمواجهة العراق".

وأكد بيتزي "لدي ثقة في لاعبي فريقي بعد الأداء الذي قدمناه في بطولة كأس الخليج الأخيرة في الكويت، وسبق أن واجهت العراق على ملعب البصرة عندما كنت مدرباً للسعودية، وأعلم مدى قوة المنتخب العراقي على أرضه وشغف الجماهير العراقية في المدرجات".

وأوضح مدرب المنتخب الكويتي، أن "كلا الفريقين لديهما نقاط قوة وضعف، وسنسعى لاستغلال نقاط ضعف المنتخب العراقي، وسندخل المباراة بثقة لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتقام المباراة بين العراق والكويت يوم غدٍ الخميس على ملعب البصرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد.