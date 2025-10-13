وجبات طعام خاصة لـ"أسود الرافدين" استعداداً للتأهل المونديالي.. تعرف عليها

شفق نيوز- الرياض

استعان المنتخب العراقي بالطاهي الشهير محمد سوادي الذي يرأس جمعية طهاة العراق، لتجهيز وجبات خاصة للاعبين المتواجدين حالياً في جدة استعداداً لمواجهة السعودية غداً الثلاثاء في المباراة الحاسمة والتاريخية التي ستحدد المتأهل إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واختار سوادي وجبات صحية للاعبي "أسود الرافدين" إذ سيتناولون في وجبة عشاء اليوم الاثنين قبل المباراة بـ24 ساعة الأرز الأبيض مع الفواكه المجففة، شرائح اللحم البقري، والبطاطا المسلوقة بالإضافة إلى سمك السلمون وطبق إيطالي هو مكرونة "فوتيتشيني بالسبانخ والدجاج".

وفي يوم المباراة سيتناول العراقيون الأرز بالشعيرية وصدور الدجاج بالحمص والبصل، بالإضافة إلى "فوتيتيشيني السبانخ والدجاج" وكذلك اللحم المشوي والخضراوات المسلوقة.

ويحرص سوادي، على تزويد اللاعبين بالأكلات الصحية، فعلى سبيل المثال يقدم للاعبي العراق طبق "سباغيتي بولونيز" لكن بطريقة صحية، والباستا الإيطالية بلحم مفروم خالِ من الدهون، بينما يحرص الطاهي الشهير على تقديم سمك السلمون يومياً للاعبين في وجبة العشاء.

وأجري الاثنين، المؤتمر الفني لمباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، أمام نظيره السعودي، الخاص بالمباراة المصيرية في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وفي المؤتمر، جرى الإعلان أن المنتخب العراقي سيرتدي الزي الأبيض في مواجهة السعودية غداً ضمن الملحق الآسيوي وسيرتدي المنتخب السعودي الزي الأخضر.

وكان أرنولد مدرب المنتخب العراقي قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لا توجد أي ضغوطات على لاعبينا، والضغط الأكبر يقع على المنتخب السعودي.

وأضح أن "ذلك يعود إلى امتلاك السعودية فرصتين للتأهل، بينما يحتاج منتخبنا للفوز فقط، إضافة إلى ضغوط الإعلام والجمهور والاتحاد الدولي لكرة القدم".

هذا وضَمَن المنتخب العراقي التأهل إلى الملحق الآسيوي والعالمي بعد فوزه على إندونيسيا بهدف دون رد ليمنح نفسه فرصتين لبلوغ بطولة كأس العالم المقبلة.

الفرصة الأولى للعراق ستكون بالتأهل المباشر في حال الفوز على المنتخب السعودي، بينما تعني نتيجة التعادل أو الخسارة خوض مباراتي ذهاب وإياب ضد أحد منتخبي قطر أو الإمارات واذا تجاوز العراق هذا الدور سيواجه في مباراة فاصلة أحد منتخبات قارة أميركا الجنوبية.

وسيقام الملحق النهائي بمشاركة ستة منتخبات هي ممثل آسيا (ثاني المجموعتين) ومنتخبان من أميركا الشمالية وممثل من أفريقيا وآخر من أميركا الجنوبية (بوليفيا) بالإضافة إلى منتخب من أوقيانوسيا.

وسيتم توزيع المباريات وفق تصنيف الفيفا، حيث يواجه ممثل آسيا صاحب التصنيف الأقل من أميركا الشمالية ويتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من أفريقيا أو أميركا الجنوبية حسب التصنيف على أن يتأهل الفائز إلى نهائيات كأس العالم.