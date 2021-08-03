وثيقة.. وزارة الشباب توقف التعامل مع عشرات الاتحادات الرياضية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإيقاف التعامل مع عدد من الاتحادات الرياضية بسبب مخالفات إدارية وقانونية.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فان الوزارة أوقفت التعامل مع الاتحادات لأنها لم تكيف وضعها القانوني وفقا لقانون 24 سنة ۲۰۲۱، والذي يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبين رياضيين.

وشمل قرار الوزارة اتحادات: كرة اليد، والقوة البدنية، والمصارعة، والجمباز، وبناء الأجسام، والبولينغ، والكرة الطائرة، والاسكواش، والطب الرياضي، واتحاد الشركات، والتايكواندو، والجودو.

فيما اشارت الوزارة الى اتحادات اخرى لم ترد منها إجابة على مخاطبات الوزارة، وهي: وكرة القدم، والسباحة، والتنس، والمبارزة، والريشة الطائرة، والتجذيف، والعاب القوى، والملاكمة، والرماية، والقوس والسهم، والاتحاد الثلاثي، وكرة الطاولة، والكاراتيه، والكيكوشنكاي، والجوجستو، والووشو كونغ فو، والفروسية، والكيك بوكسنغ، وتنس كرة القدم، والرياضة الجامعية، والتايكونوجستو، والموتاي.