وثيقة.. نادي دجلة ينسحب من دوري كرة السلة العراقي

شفق نيوز/ قرر نادي دجلة الجامعة، يوم الاثنين، الانسحاب من مسابقة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وجاء في كتاب وجهه رئيس الهيئة الادارية للنادي عقيل محمود الجميلي الى الاتحاد العراقي لكرة السلة، "اجتمعت الهيئة الادارية لنادي دجلة الجامعة وقررت الانسحاب من مسابقة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم الرياضي 2022- 2023 لأسباب خاصة والتي تمر بها كرة السلة العراقية.

ويعد نادي دجلة الجامعة من اقوى الفرق العراقية حيث شارك في عدة بطولات خارجية كان آخرها البطولة العربية لكرة السلة للرجال، حيث حقق فيها عدة انتصارات.