وثيقة.. قطر تعتذر عن استضافة خليجي 25 كبديل عن العراق

شفق نيوز/ قرر الاتحاد القطري لكرة القدم، يوم الاثنين، الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة عن العراق.

وقال رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "دعما منا لإتاحة الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة بطولة خليجي 25 لما تمثله من أهمية حيوية للشعب العراقي الشقيق و للجماهير الكروية العراقية التي تتطلع بشغف لاستضافة هذه البطولة العالية في العراق ، وبناء على ما ذكر أعلاه، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة".