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وثيقة.. قرار وزاري يعيد "العنكوشي" الى رئاسة الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-23T10:28:34+0000
وثيقة.. قرار وزاري يعيد "العنكوشي" الى رئاسة الديوانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الأحد، إلغاء كتابها السابق بتشكيل الهيئة المؤقتة لادارة نادي الديوانية واعادة الادارة السابقة برئاسة حسين العنكوشي.

جاء ذلك بعد الشكوى التي قدمها العنكوشي بالقضاء العراقي بشأن التدخل غير القانوني من وزارة الشباب بالأندية الرياضية.

وكانت الهيئة العامة لنادي الديوانية قررت، يوم السبت (7 / 5 / 2022)، سحب الثقة عن ادارة النادي ورئيسه حسين العنكوشي، فيما انتخبت هيئة مؤقتة لادارة النادي، في حين اتهم العنكوشي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بدعم هذه الخطوة من خلال إرسال ممثل عن الوزارة، مبينا أن الاجتماع غير قانوني بسبب عدم اكتمال النصاب حيث حضر 27 شخصا فقط، بينما عدد اعضاء الهيئة العامة هو 129 عضوا.

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