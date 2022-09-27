وثيقة .. علي فائز يرفع دعوى قضائية ضد نادي أربيل بسبب مستحقات مالية

شفق نيوز / رفع لاعب المنتخب العراقي علي فائز، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد نادي أربيل بخصوص مستحقاته المالية المترتبة بذمة النادي ولم تسدد لحد الان.

وبحسب وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز فقد رفع محامي اللاعب علي فائز دعوى ضد رئيس نادي اربيل في محكمة بداءة الكرخ المختصة بالنظر في قضايا المنازعات الرياضية.

ويتبين من مضمون الدعوى هو طلب اللاعب الحصول على مبلغ قدره 310 ملايين دينار مقابل مستحقات تمثيل فائز نادي اربيل لم تسدد له بعد ترك النادي وانتهاء عقده.

وقد حددت المحكمة يوم 17 من تشرين الاول المقبل موعداً المرافعة للنظر بالقضية.