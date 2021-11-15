وثيقة.. شركة إعلانات تقاضي الهيئة التطبيعية المنحلة بسبب الدوري العراقي

شفق نيوز/ رفع مدير شركة عشتار للدعاية والإعلان، محمد هيجل، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة التطبيعية (المنحلة) في الاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، بسبب عدم تسديد مستحقاته المالية.

وبحسب وثيقة الدعوى التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هيجل طالب بالمستحقات المالية لشركته كما دعا بنيان إلى تزويد القضاء بالمحاظر المالية في يوم الدعوى التي سيتم النظر بها يوم الخميس المقبل.

تجدر الاشارة الى ان الهيئة التطبيعية اجرت مزايدة علنية بتاريخ 11 تشرين الاول/ نوفمبر عام 2020، لبيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز وكأس العراق لكرة القدم للموسم 2020-2021.

وكانت شركة عشتار قد أحالت وحسب رغبتها مهمة التفاوض والتعاقد مع القنوات الراغبة بنقل مباريات الدوري العراقي وبطولة كأس العراق للموسم 2020-2021، وبحسب بنود العقد، إلى اتحاد كرة القدم الذي يكون هو الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية التفاوض والتعاقد واستلام العطاءات من القنوات.