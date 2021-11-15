سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. شركة إعلانات تقاضي الهيئة التطبيعية المنحلة بسبب الدوري العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-15T14:18:37+0000
وثيقة.. شركة إعلانات تقاضي الهيئة التطبيعية المنحلة بسبب الدوري العراقي

شفق نيوز/ رفع مدير شركة عشتار للدعاية والإعلان، محمد هيجل، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة التطبيعية (المنحلة) في الاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، بسبب عدم تسديد مستحقاته المالية.

وبحسب وثيقة الدعوى التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هيجل طالب بالمستحقات المالية لشركته كما دعا بنيان إلى تزويد القضاء بالمحاظر المالية في يوم الدعوى التي سيتم النظر بها يوم الخميس المقبل.

تجدر الاشارة الى ان الهيئة التطبيعية اجرت مزايدة علنية بتاريخ 11 تشرين الاول/ نوفمبر عام 2020، لبيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز وكأس العراق لكرة القدم للموسم 2020-2021.

وكانت شركة عشتار قد أحالت وحسب رغبتها مهمة التفاوض والتعاقد مع القنوات الراغبة بنقل مباريات الدوري العراقي وبطولة كأس العراق للموسم 2020-2021، وبحسب بنود العقد، إلى اتحاد كرة القدم الذي يكون هو الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية التفاوض والتعاقد واستلام العطاءات من القنوات.

related

الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021

Date: 2021-05-30 14:46:08
الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021

ست مواجهات في انطلاق الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز غدا

Date: 2021-03-19 07:51:58
ست مواجهات في انطلاق الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز غدا

شكاوى على 3 فرق عراقية بشأن مستحقات مالية

Date: 2021-08-10 13:45:55
شكاوى على 3 فرق عراقية بشأن مستحقات مالية

كاتانيتش ينهي عقده مع العراق ويشكوه لدى "فيفا"

Date: 2021-07-04 15:47:02
كاتانيتش ينهي عقده مع العراق ويشكوه لدى "فيفا"

الشرطة يفوز على الكهرباء بثلاثية نظيفة

Date: 2021-07-11 16:18:42
الشرطة يفوز على الكهرباء بثلاثية نظيفة

التطبيعية تعلن غداً السبت موعداً لاجراء انتخابات حكام الكرة العراقية

Date: 2021-07-23 15:16:16
التطبيعية تعلن غداً السبت موعداً لاجراء انتخابات حكام الكرة العراقية

فوز الحشد وزاخو ودجلة في دوري السلة الممتاز اليوم

Date: 2021-11-11 18:16:29
فوز الحشد وزاخو ودجلة في دوري السلة الممتاز اليوم

ست مباريات في ختام الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-18 06:39:01
ست مباريات في ختام الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز