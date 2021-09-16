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وثيقة.. محامي شرار حيدر: محاولات لتفويت الطعن بنتائج انتخابات اتحاد الكرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-16T13:53:33+0000
وثيقة.. محامي شرار حيدر: محاولات لتفويت الطعن بنتائج انتخابات اتحاد الكرة

شفق نيوز/ اعلن المحامي صباح الشبيبي، يوم الخميس، ان هناك محاولات لعرقلة الطعن الذي يعتزم تقديمه موكله رئيس نادي الكرخ شرار حيدر، للسلطة القضائية بنتائج انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي ترشح فيها لمنصب رئيس الاتحاد لكنه خسر لصالح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وقال الشبيبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الامين العام لاتحاد الكرة محمد فرحان، كان قد وعدنا انه سيسلمنا نسخة من قرار اللجنة الانتخابية الخاص بالمحضر الرسمي للجنة التطبيعية عن نتائج انتخابات التي جرت في 14 أيلول الجاري، إلا أنه أخلف وعده".

وبين انه "توجهنا اليوم الى مقر اتحاد الكرة ووجدناه مغلقاً وتم منعنا من الدخول كي يفوتوا علينا مدة الطعن البالغة ثلاثة ايام وكنا نتوقع هذا فقمنا منذ الصباح الباكر بتنظيم هذا الإنذار من كاتب عدل الكرخ الصباحي".

واشار الى ان "رئيس الهيئة التطبيعية المنحلة اياد بنيان، هو الآخر امتنع عن التدخل في هذا الامر بداعي أن واجب اللجنة التطبيعية انتهى يوم الانتخابات، وهذا مخالف للقانون لان واجبهم ينتهي بعد سبعة أيام بموجب المادة التاسعة من القانون الانتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم لعام 2021، ثلاثة أيام منها لاستلام الطعون بنتائج الانتخابات، وأربعة أيام للنظر بالطعون، والقول خلاف ذلك معناه ان رئيس الاتحاد الجديد عدنان درجال سينظر طلب الكابتن شرار حيدر وهذا لا يجوز لأنه الخصم والحكم".

ودعا الشبيبي "اعضاء اللجنة القانونية في اتحاد الكرة الى القيام بواجبهم"، معتبرا ان "ما يحدث سينقض كل شيء في محكمة كاس، لأنهم يخالفون مبدأ هام جدا وهو حسن النية بالتعامل (Good Faith) وفي تطبيق القانون و مبدأ (Principle) أخطر من خرق المواد والقواعد القانونية وتؤثر جدا في القضاء والتحكيم خصوصا في محكمة لوزان".

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