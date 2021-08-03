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وثيقة.. اللجنة البرلمانية تطالب المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة بالتخلي عن مناصبهم

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-03T13:58:58+0000
وثيقة.. اللجنة البرلمانية تطالب المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة بالتخلي عن مناصبهم

شفق نيوز/ اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، يوم الثلاثاء، الهيئة التطبيعية الى إبلاغ المرشحين لرئاسة وعضوية الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتخلي عن المناصب الرياضية التي يشغلونها التزاماً بالقانون.

وخاطبت اللجنة بكتاب رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الهيئة التطبيعية بتبليغ المرشحين لرئاسة الاتحاد وعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة بتطبيق قانون الاتحادات الرياضية رقم ٢٤ وخاصة المادة ٣٣ التي تمنع الجمع بين منصبين رياضيين كرئاسة نادٍ وعضوية اتحاد.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة قد كشفت عن أسماء المرشحين والمنسحبين لانتخابات مجلس ادارة الاتحاد الجديد.

وتضمن الأسماء، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مرشحا عن نادي الزوراء، ورئيس نادي الكرخ شرار حيدر، اللذين رشحا لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

كما رشح لمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد رئيس نادي ميسان علي جبار، فيما رشح لمنصب النائب الثاني، رئيس رابطة اللاعبين الدوليين يونس محمود، ورئيس نادي اربيل عبد لله مجيد ثم انسحب رسميا.

فيما ترشح لعضوية المكتب التنفيذي 28 مرشحاً يتنافسون على 10 مقاعد، وهم: من نادي مصافي الوسط احمد الموسوي، ونادي نفط الوسط فراس بحر العلوم، والاتحاد الفرعي لصلاح الدين جواد نجم الجبوري، ورئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، ونادي نفط البصرة محمد ناصر شكرون.

وكذلك ترشح عن اندية: الحسين كامل زغير، ونفط ميسان يحيى زغير، والصناعة فالح موسى، والشرطة غالب الزاملي، وزاخو طه الزاخولي، والميناء طاهر بلص، والقوة الجوية رشا طالب، والكهرباء نعيم صدام، وامانة بغداد غانم عريبي، وبابل علي عبيس، والكوت خليل ياسين، والنجف رحيم لفتة، والرمادي عصام الدخيل، والسليمانية دكتور ديار، والناصرية جليل زغير، وبيشمركة السليمانية محمود محمد، ويحيى كريم الذي انسحب من الترشح.

كما رشح عن الاتحاد الفرعي في اربيل كوفند عبد الخالق مسعود، والاتحاد الفرعي في المثنى مالح مهدي، والاتحاد الفرعي في الديوانية عماد فاهم، والصناعات الكهربائية علي خلف، والاتحاد الفرعي في ديالى خلف جلال، وسامراء صدام عزيز.

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