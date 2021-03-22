وثيقة.. العنكوشي يقاضي إدارة نادي الشرطة

شفق نيوز/ رفع رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد رئيس نادي الشرطة الرياضي وعدداً من أعضاء الهيئة الإدارية.

وبحسب الدعوى التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، والمرفوعة إلى محكمة تحقيق الرصافة، فإن شكوى العنكوشي موجهة ضد رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، عضو الهيئة الإدارية للشرطة غالب الزاملي، وعدداً آخر من أعضاء الهيئة.

واتهم العنكوشي في شكواه إدارة الشرطة بالتهجم والسب والقذف وسحب السلاح وطرده من مقصورة ملعب الشعب الدولي خلال لقاء الشرطة والديوانية ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز التي انتهت بفوز الشرطة بخماسية.