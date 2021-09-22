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وثيقة.. الشباب والرياضة تمهل الاتحادات 72 ساعة لحسم قرار ازدواجية المناصب

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-22T12:39:13+0000
وثيقة.. الشباب والرياضة تمهل الاتحادات 72 ساعة لحسم قرار ازدواجية المناصب

شفق نيوز/ أمهلت وزارة الشباب والرياضة، يوم الاربعاء، الاتحادات الرياضية العراقية 72 ساعة لحسم ازدواجية المناصب لدى بعض المسؤولين.

وقال مدير دائرة التدريب البدني والرياضة في الوزارة، احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الشباب والرياضة اكدت من خلال كتابها الاخير على ضرورة اخطار الوزارة بموقف رئيس واعضاء الاتحادات بحسم مواقفهم بشأن ازدواجية المناصب وتطبيق القانون خلال 72 ساعة".

واشار الى انه "لا يحق لاي رئيس وعضو الجمع بين منصبين رياضيين حسب الموقف القانوني الذي اقر في البرلمان العراقي مؤخراً".

واوضح الموسوي ان "الوزارة ستتابع الموضع وتنتظر حسم مواقف الرئيس والاعضاء بهذا الشأن خلال 72 ساعة".

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