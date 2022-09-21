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وثيقة.. الاولمبية تصادق على تسمية الزهيري رئيساً مؤقتاً جديداً للقوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-21T16:10:13+0000
وثيقة.. الاولمبية تصادق على تسمية الزهيري رئيساً مؤقتاً جديداً للقوة الجوية

شفق نيوز/ سمّت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، رئيساً مؤقتاً جديداً لنادي القوة الجوية بعد اعتذار قيس خلف رحمة وهو الاعتذار الثاني لرئيس مؤقت.

وقال عضو الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية علاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الاولمبية صادقت على تسمية عماد ياسين سيد الزهيري رئيسا مؤقتاً للنادي اليوم بعد أن اعتذر قيس خلف الذي سمي يوم 19 من هذا الشهر"، موضحا ان "الاتفاق والتنسيق جاء مع وزارة الدفاع".

وأوضح علاء أن الهيئة المؤقتة تألفت من الفريق الركن عماد ياسين الزهيري - رئيسا ، سمير كاظم - نائبا للرئيس ، اللواء الركن عبد المحسن فلحي - امين السر ، العميد عمار هاني - الامين المالي ، اللواء الركن معد بداي - عضو ، اللواء الركن مهدي ياسر - عضو علي زيدان - عضو ، علاء محمد - عضو. وتحصلت وكالة شفق نيوز، على وثائق رسمية صادرة عن الدفاع العراقية بشأن التكليف الجديد.

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