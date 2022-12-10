وثيقة.. الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤجل اجتماعه مع الاتحادات الفرعية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم السبت، تأجيل الاجتماع المقرر للاتحادات الفرعية في العاصمة بغداد هذا الأسبوع.

وبحسب كتاب حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فأن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم أبلغ رؤساء الاتحادات الفرعية بتأجيل الاجتماع المقرر يوم 13 كانون الاول الحالي الى وقت آخر سيتم تحديده لاحقا".

وجاء التأجيل بناء على رغبة عدد من رؤساء الاتحادات الفرعية. وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد الثلاثاء 13 / 12 / 2022 موعدا لعقد اجتماع للاتحادات الفرعية لكرة القدم.