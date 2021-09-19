وثيقة.. الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يكشف حجم ديون الأندية العراقية

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رياضية، يوم الاحد، ان حجم الديون المترتبة بذمة الاندية العراقية ومعظم من فرق الدوري الممتاز لكرة القدم يقارب 17 مليار دينار.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن إجمالي الديون المترتبة بذمة 17 نادياً للاعبين والكوادر التدريبية، بلغ 16 ملياراً و809 ملايين و225 ألف دينار عراقي.

وبحسب الوثيقة التي ضمت 17 نادياً، فقد تصدر نادي الطلبة بقية الأندية بحجم الديون التي بلغت أربعة مليارات و658 مليون دينار، بالإضافة إلى 40 ألف دولار.

فيما تذيل نادي الكوفة قائمة الترتيب بديون بلغت 19 ألف دولار.

يشار الى ان هذه الاندية مهددة بالحرمان من المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في حال عدم تسديد الديون المترتبة بذمتها للاعبين والكوادر التدريبية.