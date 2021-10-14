وثيقة .. ادارة نادي الديوانية ترفض استقالة العنكوشي

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي الديوانية بجميع أعضائها رفض أستقالة رئيس النادي حسين العنكوشي.

وأكدت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تمسكها "الشديد" بالعنكوشي "من اجل ان يكون نادي الديوانية رقما مهما في سماء الرياضة العراقية" .

وأضاف البيان أن "العنكوشي قدم وما زال يقدم الكثير من الدعم المادي والمعنوي لتطوير النادي وخدمة الأحمر وجماهيره الكريمة".

وقد وقع اعضاء الهيئة الادارية على رفض إستقالة رئيس النادي حسين العنكوشي وهم كل من: عبد الحسين كريم/ نائب الرئيس ، مثنى عبد الرزاق / عضو ،حيدر عبد الحسين / عضو ، حسن علي كريم / عضو ، عامر ميري / عضو ، حسام عبد مسلم / عضو .

وكان حسين العنكوشي رئيس النادي قدم استقالته بشكل رسمي من رئاسة نادي الديوانية الرياضي.