وثائق .. محكمة التمييز الاتحادية تقرر عودة عمل الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي

شفق نيوز/ أعلن الناطق الاعلامي باسم نادي القوة الجوية الرياضي علاء محمد، يوم الأحد، أن محكمة التمييز الاتحادية ردت الدعوى المرقمة 3280 / ب / 2022 والتي تتضمن الغاء الامر الاداري المؤرخ في 19 / 9/ 2022 ، القاضي بتشكيل هيئة ادارية مؤقتة برئاسة الفريق الركن عماد الزهيري.

وأضاف أن " محكمة التمييز قررت نقض القرار حيث أن الدعوى فاقدة لسندها القانوني وكان على محكمة بداءة الرصافة ردها"، لافتا إلى أن "الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي والتي شكلت من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية / مكتب الاندية ستعاود عملها بشكل قانوني".

وتابع محمد بالقول إن " محكمة التمييز اشارت إلى أن المادة 14 / أولا من قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 قد أعطت الحق للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه أو إنذار أو حل الهيئة الادارية للنادي مع تعيين هيئة إدارية مؤقتة ، على ان تجري بعدها انتخابات لاختيار هيئة ادارية جديدة لمدة اربع سنوات".