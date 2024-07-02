أوتراخت الهولندي يوافق على تفريغ زيدان إقبال للمنتخب الأولمبي العراقي

شفق نيوز/ وافق نادي أوتراخت الهولندي، يوم الثلاثاء، على التحاق لاعبه زيدان إقبال بالمنتخب الأولمبي العراقي المشارك في أولمبياد باريس، فيما أغلق مدرب المنتخب راضي شنيشل باب تسجيل اللاعبين.

وقال مصدر مقرب من مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي أوتراخت وافقت رسمياً على تفريغ اللاعب زيدان إقبال للانضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي".

وأشار إلى أن "المدرب شنيشل أغلق باب تسجيل اللاعبين في قائمة المنتخب الأولمبي وذلك لأن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس أغلقت باب التسجيل وإضافة اللاعبين منذ نهاية الشهر الماضي، ولا يمكننا إضافة أي لاعب الآن".