والده أكد وفاته.. مقتل مدافع منتخب روسيا السابق في حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن والد اللاعب الدولي الروسي السابق أليكسي بوغاييف، مقتل ابنه أثناء المشاركة مع جيش بلاده في حرب أوكرانيا.

وقال إيفان بوغاييف لمنصة "سبورتس" الروسية: "للأسف، التقارير الصادرة عن وفاة أليكسي صحيحة".

وشارك بوغاييف (43 عاما) في 7 مباريات دولية مع منتخب روسيا، ولعب في بطولة أمم أوروبا 2004 التي أقيمت في البرتغال.

ولعب المدافع الروسي الراحل لعدد من الأندية المحلية، مثل لوكوموتيف موسكو وكراسنودار، قبل أن ينهي مسيرته عام 2010.

وصدر حكم بالسجن على بوغاييف لمدة 9 سنوات ونصف العام الماضي 2023 بتهمة محاولة تهريب المخدرات، ثم انضم إلى القوات الروسية في أوكرانيا.

وتجند روسيا العديد من السجناء في حربها ضد أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.