والدة كريستيانو رونالدو تحسم مسقبل نجلها: سيلعب لهذا النادي

شفق نيوز/ فجرت دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجلها، مؤكدة أن "الدون" سيلعب لنادي شهير في البرتغال.

وينتهي عقد رونالدو صاحب الـ39 عاماً مع النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي وسط غموض حول مستقبله وإمكانية تجديد عقده مع الفريق.

وارتبط اسم رونالدو بعدة أندية في الفترة الماضية وعلى رأسها فريقه الأسبق سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي بدأ اللاعب الأسطوري رحلته نحو التألق بين صفوفه قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي عام 2003.

وأشارت والدة رونالدو في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية إلى أن نجلها وعدها بالانتقال إلى سبورتنغ لشبونة والعودة إلى البرتغال مجدداً.

وأضافت "إذا لم يعد هذا العام سيعود العام المقبل، وإذا لم يحدث سينضم نجله لفريق لشبونة".

واعترفت والدة رونالدو أن ابنها أخبرها أنه سينتقل إلى مانشستر يونايتد، بينما كانت المحادثات مع مانشستر سيتي مستمرة في صيف 2021.

وأشارت إلى أن الشعور كان رائعاً حين هتف أكثر من 70 ألف مشجع في ملعب "أولد ترافورد" باسم رونالدو حين عاد مرة أخرى إلى صفوف الفريق.

ويلعب رونالدو في صفوف النصر منذ كانون الثاني/ يناير 2023 بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.