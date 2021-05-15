"واقعة البصق" تطيح بلؤي صلاح من تدريب أربيل

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق نادي أربيل بكرة القدم لؤي صلاح، السبت، استقالته من تدريب الفريق على خلفية واقعة بصقه على حكم مساعد خلال مباراة أمام الشرطة.

وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي لوكالة شفق نيوز، إن "صلاح قدم الى الهيئة الإدارية للنادي اعتذاره عن تدريب الفريق بعد تسرب الأخبار التي نية لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية بمعاقبته لنهاية الموسم مع فرض غرامة مالية".

وأضاف رمزي، أن "الهيئة الادارية للنادي عقدت اجتماعها الاستثنائي اليوم في مقر النادي وناقشت استقالة صلاح"، مبيناً أن "الهيئة الإدارية قبلت استقالته".

وأشار إلى أن "الهيئة الادارية للنادي قدمت شكرها وامتنانها للمدرب لؤي صلاح لقيادته الفريق خلال فترة السابقة"، مشيرا الى ان "الادارة قررت تكليف طه قادر مدرباً مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي".

وكان لؤي صلاح قد اعتدى بالبصق على الحكم المساعد لمباراة اربيل والشرطة ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الممتاز بعد ان فقد اعصابه اعتراضاً على قراراته خلال اللقاء.