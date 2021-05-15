سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"واقعة البصق" تطيح بلؤي صلاح من تدريب أربيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-15T17:25:23+0000
"واقعة البصق" تطيح بلؤي صلاح من تدريب أربيل

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق نادي أربيل بكرة القدم لؤي صلاح، السبت، استقالته من تدريب الفريق على خلفية واقعة بصقه على حكم مساعد خلال مباراة أمام الشرطة.

وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي لوكالة شفق نيوز، إن "صلاح قدم الى الهيئة الإدارية للنادي اعتذاره عن تدريب الفريق بعد تسرب الأخبار التي نية لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية بمعاقبته لنهاية الموسم مع فرض غرامة مالية".

وأضاف رمزي، أن "الهيئة الادارية للنادي عقدت اجتماعها الاستثنائي اليوم في مقر النادي وناقشت استقالة صلاح"، مبيناً أن "الهيئة الإدارية قبلت استقالته".

وأشار إلى أن "الهيئة الادارية للنادي قدمت شكرها وامتنانها للمدرب لؤي صلاح لقيادته الفريق خلال فترة السابقة"، مشيرا الى ان "الادارة قررت تكليف طه قادر مدرباً مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي".

وكان لؤي صلاح قد اعتدى بالبصق على الحكم المساعد لمباراة اربيل والشرطة ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الممتاز بعد ان فقد اعصابه اعتراضاً على قراراته خلال اللقاء.

related

أربيل يسمي مدرباً جديداً خلفاً للمستقيل رادان

Date: 2021-02-11 19:24:04
أربيل يسمي مدرباً جديداً خلفاً للمستقيل رادان

كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

Date: 2020-11-24 14:00:57
كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

استئناف الدوري العراقي لكرة القدم بعد استحصال الموافقات الامنية

Date: 2019-11-06 07:12:14
استئناف الدوري العراقي لكرة القدم بعد استحصال الموافقات الامنية

برشلونة وأتلتيكو يتعادلان ويضعان لقب الدوري في متناول الريال

Date: 2021-05-08 16:26:49
برشلونة وأتلتيكو يتعادلان ويضعان لقب الدوري في متناول الريال

مباراة في الدوري الفرنسي تنتهي بحادث مأساوي

Date: 2020-12-21 14:59:07
مباراة في الدوري الفرنسي تنتهي بحادث مأساوي

فيديو.. وفاة مدرب فريق مصري على أرض الملعب

Date: 2020-10-07 17:32:54
فيديو.. وفاة مدرب فريق مصري على أرض الملعب

اربيل تحتضن منافسات دوري النساء بالكرة الطائرة

Date: 2020-11-15 07:54:58
اربيل تحتضن منافسات دوري النساء بالكرة الطائرة

اختتام الجولة السابعة عشر لدوري كرة القدم الممتاز بخمس مباريات

Date: 2021-02-05 07:49:21
اختتام الجولة السابعة عشر لدوري كرة القدم الممتاز بخمس مباريات