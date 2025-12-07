واعدات العراق يواجهن فلسطين في غرب آسيا دون 14 عاماً

شفق نيوز- جدة

يواجه المنتخب العراقي للواعدات، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس غرب آسيا الثالثة لكرة القدم دون 14 عاماً .

وتقام مباراة منتخب واعدات العراق امام واعدات فلسطين ، عند الساعة 3:45 ظهراً في ملعب جامعة الملك عبد العزيز الرئيسي في مدينة جدة بالسعودية.

ويلعب منتخب واعدات العراق في المجموعة الاولى الى جانب منتخبي السعودية وفلسطين .

وكان المنتخب العراقي للواعدات قد تعادل ايجابياً يوم الجمعة الماضي في انطلاق مشواره في البطولة مع المنتخب السعودي بهدف واحد لكل منهما.

وأجرى المنتخب العراقي أمس السبت، الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء اليوم، وذلك في الملعب الفرعي بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة بقيادة مدرب المنتخب علي حسن وملاكه المساعد وبتواجد جميع اللاعبات .