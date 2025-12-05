واعدات العراق يفتتحن مشوارهن بمواجهة السعودية اليوم

شفق نيوز- جدة

تنطلق اليوم الجمعة، مواجهة المنتخب العراقي للواعدات مع نظيره السعودي في افتتاح مشواره ببطولة كأس غرب آسيا الثالثة دون 14 عامًا لكرة القدم.

وتقام المباراة على الساحات المكشوفة في ملعب جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة عند الساعة 7:45 مساءً.

ويندرج المنتخب العراقي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخب فلسطين، الذي سيكون في حالة انتظار خلال الجولة الأولى، على أن يلتقي المنتخب العراقي مع فلسطين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وقبل انطلاق مباراة العراق والسعودية، ستجمع منافسات المجموعة الثانية مباراة منتخبي البحرين ولبنان، فيما سيكون منتخب الأردن في حالة انتظار.

وكان منتخب واعدات العراق قد أنهى تحضيراته لمواجهة نظيره السعودي بإجراء آخر حصة تدريبية على ملعب المباراة مساء الخميس، ضمن استعداداته لانطلاق البطولة.