واعدات العراق يخسرن أمام نظيراتهن الفلسطينيات بثلاثية نظيفة في غرب آسيا

شفق نيوز-الرياض

خسر المنتخب العراقي للواعدات، اليوم الأحد، امام نظيره الفلسطيني بنتيجة 0-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس غرب آسيا الثالثة لكرة القدم دون 14 عاماً.

وانطلقت مباراة منتخب واعدات العراق امام واعدات فلسطين، عند الساعة 3:45 ظهراً في ملعب جامعة الملك عبد العزيز الرئيسي في مدينة جدة بالسعودية.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل منتخب فلسطين ثلاثة اهداف لصالحه ليحسم اللقاء لصالحه.

ويلعب منتخب واعدات العراق في المجموعة الاولى الى جانب منتخبي السعودية وفلسطين.

وكان المنتخب العراقي للواعدات قد تعادل ايجابياً يوم الجمعة الماضي في انطلاق مشواره في البطولة مع المنتخب السعودي بهدف واحد لكل منهما.