واعدات العراق يختتمن تدريباتهن في السليمانية تحضيراً لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

اختتم منتخبُ العراق للواعدات معسكره التدريبيّ في مدينةِ السليمانية، أمس الجمعة، تحضيراً لبطولةِ غرب آسيا التي تقام في السعودية مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وحضر تدريباتَ اليوم الختاميّ للمعسكر كلٌ من عضو اللجنة النسويّة إلهام علي محمد، الى جانب رئیسِ الاتحاد الفرعيّ في السليمانية کاروان شیخ زیرك، وعضوي الاتحاد الفرعيّ فهمي محمد وبریز محمد.

وقال مدربُ المنتخب علي حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "محطةَ السليمانية لإعداد منتخبِ الواعدات كانت مثاليةً، وشهدت تواجدَ 22 لاعبةً تم اختيارهن بعد فترة اختباراتٍ في كل محافظات البلاد".

وأضاف أن "بطولةَ غرب آسيا في السعودية ستنطلقُ في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يسبقها معسكر تدريبيّ خارجي يقام في إحدى دول الخليج المقاربة بأجوائها من أجل التأقلم على درجةِ الرطوبة".

وواصل حسن أن "التجمعَ الأوليّ سيقام بالعاصمةِ بغداد ضمن برنامج التحضير، وذلك للفترة من 8 ولغاية 25 من الشهر الجاري، تنال بعده اللاعبات راحةً لمدة خمسة أيام يعقبه تجمعٌ ثانٍ في العاصمة بغداد أيضاً وهو الإعداد الخاصّ باللاعبات للفترة من الأول ولغاية 15 من الشهر المقبل، ويغادر منتخبُ الواعدات إلى السعودية من المعسكرِ الخارجي الذي يسبقُ المشاركة ببطولةِ غرب آسيا يوم الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل".

وأكد مدربُ منتخب الواعدات أن "معسكرَ السليمانية منحنا مؤشراتٍ فنيةً أوليةً على مستوياتِ اللاعبات، فيما ستلتحق بالمنتخبِ خمسُ لاعباتٍ محترفاتٍ من خارج البلاد يشكلن إضافةً إلى تشكيلةِ المنتخب".