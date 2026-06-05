واشنطن تمنح تأشيرات دخول للمنتخب الإيراني للمشاركة في المونديال

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، يوم الجمعة، منح لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم، تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل 10 أيام من المباراة الأولى لإيران في البطولة والتي تخوضها في لوس أنجلوس، وفي ظل استمرار صراع الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران

وأوضح المسؤول لوكالة "رويترز"، أن سفير إيران لدى المكسيك، أبو ‌الفضل بسنديده، قال أمس الخميس، إن لاعبي المنتخب لم يحصلوا بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات ‌المتحدة، لكن التأشيرات ‌تم منحها خلال الليل.

وبعد مفاوضات متأخرة، كانت طهران استقرت على نقل مقر إقامة المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك بسبب مشكلات التأشيرات والشعور المتزايد في إيران بضرورة تقليل وجود الفريق في ‌الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى.

ومن المقرر ‌أن تهبط طائرة ⁠المنتخب في تيخوانا في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وتخوض إيران مباراتها الأولى في المجموعة السابعة يوم 15 حزيران/ يونيو أمام نيوزيلندا في ⁠لوس أنجلوس التي ‌تستضيف أيضاً مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي مع مصر في ⁠سياتل.

وحولت حرب إيران كأس العالم - أكبر حدث رياضي عالمي - ⁠إلى منافسة جيوسياسية، حيث يبدو أن كلا من الجانبين يستغل البطولة في أغراض سياسية.

وهذه هي أول نسخة من كأس ⁠عالم، منذ انطلاقها عام 1930، تستضيف فيها الدولة المضيفة دولة هي في حالة حرب معها.

وقال السفير بسنديده، إن الولايات المتحدة لم تصرح رسمياً أبداً بأنها لا تريد أن يقيم المنتخب الإيراني على أراضيها.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمام المشرعين، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإدراج أفراد مرتبطين بالحرس ‌الثوري الإيراني ضمن وفدها إلى كأس العالم.

وقد ينطبق ذلك على عدد من لاعبي المنتخب الذين أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري.