واشنطن تمنح تأشيرات جديدة لـ4 أعضاء بوفد إيران المشارك في المونديال

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بحصول أربعة أعضاء جدد من وفد إيران المشارك في نهائيات كأس العالم على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، لكن لم يسمح لـ11 عضواً آخر من السفر لحضور المنافسات.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): "نجح الاتحاد الكروي، في إطار جهوده المستمرة للحصول على تأشيرات لأعضاء المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم، في الحصول على تأشيرات لأربعة أعضاء من الفريق".

وتابعت: "تمكن كل من أوميد جمالي (مسؤول الشؤون الدولية)، وعلي أفزالي (مسؤول الشؤون الدولية)، ومسعود أردشير (مسؤول الاحتجاز)، ومهر بويا أسدي (محلل) من الحصول على تأشيرات لحضور الولايات المتحدة، لكن 11 عضواً آخر من أعضاء الوفد لم يتلقوا تأشيراتهم بعد".

واتهمت إيران الأسبوع الماضي الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات دخول لأعضاء "أساسيين" من الجهاز الفني لمنتخبها الوطني لكرة القدم، وذلك في أعقاب تصريحات مسؤولين في واشنطن بأن اللاعبين الإيرانيين قد حصلوا على إذن بالسفر إلى البلاد للمشاركة في البطولة.

وقامت إيران بنقل مقر إقامتها في كأس العالم إلى المكسيك رغم أن جميع مبارياتها تقام على الأراضي الأميركية بسبب مخاوف ناجمة بشأن سلامة بعثة المنتخب في ظل حالة الحرب القائمة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ويلعب المنتخب الإيراني ضد نيوزيلندا في 15 حزيران/ يونيو في لوس أنجلوس في مباراته الأولى في البطولة، التي تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وسيعودون إلى المدينة لمواجهة بلجيكا في 21 حزيران/ يونيو، قبل أن يواجهوا مصر في سياتل في 26 حزيران/ يونيو.

ولا يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حداً أقصى لعدد الأشخاص في وفد الدولة المشارك في كأس العالم.

ولم يكن رفض منح التأشيرات لأعضاء الوفد الإيراني المشكلة الوحيدة التي ظهرت في البطولة، إذ تم منع مشجعين من بعض الدول من الدخول، بينما منع الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات كأس العالم.

وكان رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر قد انتقد الهيئة التي ترأسها لمدة 17 عاماً بسبب مشاكل التأشيرات، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب على الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم أن تضمن مبدأين أساسيين: سلامة الدولة، والدخول غير المقيد لجميع الفرق والمسؤولين والحكام المؤهلين".

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 حزيران/ يونيو الجاري وحتى 19 تموز/ يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخباً.

وتنظم الدول الثلاث أول نسخة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32، وبواقع 104 مباريات في 16 مدينة، ما يجعلها الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات والدول المستضيفة.