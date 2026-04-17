واشنطن تلوّح بمنع مسؤولين أوروبيين من حضور المونديال

شفق نيوز– واشنطن

يعتزم البيت الأبيض منع قادة ومسؤولين أوروبيين من حضور كأس العالم، بسبب سياسات تعتبرها واشنطن "معادية للسامية".

ونقل موقع Euractiv عن مبعوث الرئيس الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، هودا كابلون، قوله في مؤتمر عُقد في بروكسل في 15 نيسان/أبريل: "سنحاسب الدول على التصريحات التي أدلى بها وزراؤها، ولن يُسمح للوزراء بدخول الولايات المتحدة".

ووفقاً للموقع، تتزايد المخاوف في أوساط الاتحاد الأوروبي من احتمال توقيف المسؤولين والوزراء عند النقاط الحدودية أثناء توجههم إلى كأس العالم، الذي سيُقام في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وأضاف كابلون: "بإمكاننا اتخاذ أي إجراءات يراها وزير الخارجية والرئيس ضرورية لحماية المجتمع، أما بشأن كيفية تنفيذ ذلك، فلن نخوض في التفاصيل".

وتُقام بطولة كأس العالم 2026 في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو.