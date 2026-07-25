واسط بطلاً وديالى وصيفاً في بطولة المراكز لكرة اليد بكركوك

شفق نيوز- كركوك

اختُتمت في محافظة كركوك، مساء السبت، بطولة المراكز لكرة اليد، التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة منتخبات مراكز محافظات كركوك وديالى وواسط وصلاح الدين.

وتوج فريق مركز واسط بلقب البطولة بعدما جمع 7 نقاط، متفوقاً على فريق مركز ديالى الذي حل وصيفاً بالرصيد نفسه، فيما حسم فارق الأهداف اللقب لمصلحة واسط.

وجاء فريق مركز كركوك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما احتل فريق مركز صلاح الدين المركز الرابع والأخير من دون أن يحصد أي نقطة.

وشهدت الجولة الأخيرة من البطولة فوز فريق مركز واسط على نظيره مركز كركوك بنتيجة 37-13، فيما تغلب فريق مركز ديالى على فريق مركز صلاح الدين بنتيجة 37-21.