"واحد من ثلاثة".. من يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023؟

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي سوف تحتضنه العاصمة البريطانية لندن في 15 يناير المقبل.