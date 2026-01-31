أوات جناب رئيساً لنادي سيروان الرياضي

شفق نيوز- السليمانية

شهدت محافظة السليمانية، يوم السبت، إجراء انتخابات الهيئة الإدارية لنادي سيروان الرياضي.

وأجريت الانتخابات بإشراف ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، مدير الدائرة القانونية إيهاب طالب جاسم، وبحضور ديار محمد صديق، رئيس فرع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في السليمانية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أوات جناب بمنصب رئيس نادي سيروان، وعضوية كل من: يوسف ياسين، أورلان فائق، كمال مجيد، شيوان مصطفى، شوخان قادر، مصطفى، شهاب أوات، شمام صمد، وهيفي طه.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار تعزيز العمل المؤسسي والرياضي داخل الأندية، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية في محافظة السليمانية، وتحت إشراف ومتابعة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وحضر المؤتمر الانتخابي عضوا المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، هرده رؤوف وليلى محمد أمين.